У дачников появляются новые правила жизни

С 1 января 2019 года вступит в силу Закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Но уже сейчас во многих СНТ начались реформы. Большинство председателей СНТ беспокоит вопрос, как теперь собирать членские взносы. Как рассказал "МК" председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин, по закону внесение дачных взносов теперь возможно только безналичным путем. Из взносов исключают вступительные, оставляя только членские и целевые.

При безналичной оплате взносов есть много плюсов: не нужен кассир, что съэкономит деньги для СНТ, многие отказываются и от бухгалтеров — отдают ведение документации на аутсорсинг, это оказывается гораздо выгоднее. Этим летом на безналичный расчет перейдет около трети СНТ, прогнозирует Чаплин.

Бесхозные участки теперь могут быть бесплатно переданы в собственность СНТ как земли общего пользования либо предоставлены очередникам — членам многодетных семей. Решение об этом принимает общее собрание.

Вопросы содержания домашних животных на участке также должны решаться на общем собрании товарищества. Сейчас этот вопрос в лучшем случае решается с ближайшими соседями. Дачники разводят коз или свиней, а страдает от запаха весь поселок. Некоторые держат у себя на участке по 20 собак, что тоже не может радовать остальных членов товарищества.

Весной будет открыта горячая линия для дачников по юридическим вопросам, — ее презентация состоится на форуме дачников.