Видео с принимающей душ крысой озадачило ученых

Житель Перу опубликовал в Youtube видеоролик с крысой, растирающей по своему телу мыльную пену. Животное стоит в душе на задних лапах и совершает движения, похожие на человеческие.

Эксперты называют эту историю неправдоподобной. Специалист по городским грызунам Хельсинкского университета Туомас Айвело уверен, что в нормальной ситуации крыса не стала бы так себя вести, передает РИА Новости. Биолог из Фордхемского университета Джейсон Манши считает, что кто-то специально намылил крысу и натренировал ее так себя вести.

Пользователи соцсетей обсуждают данное видео и выражают сомнение, что на видео действительно крыса. Другие же отмечают, что это выглядит довольно мило, а третьи и вовсе опасаются, что крысы начинают эволюционировать.