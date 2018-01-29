Путин считает необходимым обеспечить рост зарплат россиян

Владимир Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, РСПП и Федерацией независимых профсоюзов на 2018—2020 годы заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян.

Сделать это нужно как в бюджетном, так и в коммерческом секторе, считает российский лидер, передает ТАСС. Президент РФ подчеркнул, что от создания привлекательных условий для самореализации работников, от инвестиций в образование, здоровье, зависит перспективное развитие предприятий.

Путин также отметил, что период рецессии в российской экономике прошел, в агро-промышленном комплексе сейчас наблюдается рост, который нужно закрепить.

Ранее стало известно, что пользователи мобильного приложения Роструда "Я — инспектор" могут теперь пожаловаться на работодателя, задерживающего выплату зарплаты, сообщил заместитель начальника управления Роструда Виталий Лосев.