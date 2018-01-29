Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко обвенчались в Москве

Известный футболист празднует свадьбу с моделью из Ростова-на-Дону. Днем Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко принесли друг другу клятвы верности в московском Храме Сорока Севастийских Мучеников. Новая жена Дмитрия Тарасова опубликовала фото в свадебном платье‍

После этого Тарасов и Костенко вместе с гостями отправились в отель "Ритц Карлтон" праздновать. Влюбленные пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей.

Анастасия и Дмитрий решили устроить торжество спустя несколько недель после того, как расписались. Тогда Тарасов опубликовал фотографию из загса, сопроводив ее хэштегами "мы счастливы", "пишите, что хотите" и "нам все равно".

В соцсетях публикуют фотографии венчания.

Публикация от Только Для Настоящих???????? (@rasulova_valentina)Янв 29, 2018 at 5:59 PST