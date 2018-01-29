Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко обвенчались в Москве
29 января 2018, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]
Известный футболист празднует свадьбу с моделью из Ростова-на-Дону. Днем Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко принесли друг другу клятвы верности в московском Храме Сорока Севастийских Мучеников.
После этого Тарасов и Костенко вместе с гостями отправились в отель "Ритц Карлтон" праздновать. Влюбленные пригласили на торжество 150 человек – родственников и друзей.
Анастасия и Дмитрий решили устроить торжество спустя несколько недель после того, как расписались. Тогда Тарасов опубликовал фотографию из загса, сопроводив ее хэштегами "мы счастливы", "пишите, что хотите" и "нам все равно".
В соцсетях публикуют фотографии венчания.