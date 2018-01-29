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Подготовлен законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным

29 января 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]

Подготовлен законопроект о приравнивании электронных сигарет к обычным
Фото: AP/Nam Y. Huh

Электронные сигареты могут приравнять к обычным, соответствующий законопроект подготовил Минпромторг РФ, сообщает портал "Москва 24".

После принятия законопроекта, электронные сигареты и вейпы запретят продавать несовершеннолетним. Также будут разработаны меры, касающиеся рекламы подобных товаров.

Согласно документу, планируется ограничить употребление никотина "способами, отличными от курения табака" в культурных, спортивных, образовательных и медицинских учреждениях.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

Ранее Минздрав РФ отказался от экологического налога на сигареты в новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017–2022 годы и дальнейшую перспективу.

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Ученые считают, что человечество может уничтожить космическая пыль

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Выяснилось, каких витаминов не хватает россиянам больше всего

Лишь 14% взрослых и 16,8% детей старше четырёх лет получают все необходимые для здоровья витамины. К такому выводу пришли российские ученые из ФИЦ питания и биотехнологии.

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Минобороны приняло на вооружение новые модели автомата

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В Киеве опять стреляли, теперь возле здания суда

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Наводнение в Париже: ущерб в полтора миллиарда евро

Наводнение в Париже: ущерб в полтора миллиарда евро

В Париже сегодня, по данным метеорологов и спасателей, ожидается пик наводнения. Уровень воды в реке Сена в столице Франции поднялся до отметки в 6 метров, что стало критическим показателем за время паводка.

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Мужчина выиграл в лотерею миллион и скончался через три недели

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По решению суда Первому каналу за песни Резника в телешоу придется платить

По решению суда Первому каналу за песни Резника в телешоу придется платить

Арбитражный суд Москвы по иску компании "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" взыскал с Первого канала пятьсот тысяч рублей за использование двух песен Ильи Резника в телешоу "Голос. Дети" и "Победитель".

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Подмосковье 30 января ожидает сильный снег и ветер

Подмосковье 30 января ожидает сильный снег и ветер

Метель и сильный ветер ожидаются в Подмосковье во вторник, тридцатого января. В регионе прогнозируется сильный снег и метель, ветер с юга и с юго-востока будет дуть со скоростью до двенадцати-семнадцати метров в секунду.

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