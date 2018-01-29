Челябинские банкоматы отказываются принимать банкноты номиналом 2000 рублей

В Челябинске банкоматы отказываются принимать новые деньги. Ни одно из устройств в городе не распознает купюры в 2000 рублей. Хотя в обращении они появились почти три месяца назад, передает ОТР.

Многим горожанам двухтысячные купюры уже выдают при получении зарплаты наличными. Дальше начинаются проблемы. В городе нет ни одного банкомата, который бы перепрограммировали для приёма новых банкнот. Так что положить деньги на карточку для оплаты товаров невозможно. Не берут двухтысячные и в магазинах - устройства для проверки подлинности купюр тоже не распознают новинку.

Полина Казанцева, житель г. Челябинска: "Банкомат не принимает, в магазине, то есть, тоже не могу оплатить услуги. Ну, мне кажется, это как-то немножко странновато. Банкноту выпустили, а расплатиться никак".

С такими же проблемами сталкиваются в Челябинске и обладатели новых двухсотрублёвых купюр. Сейчас у горожан есть только один выход - разменивать банкноты в банках.