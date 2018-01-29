Подмосковье 30 января ожидает сильный снег и ветер
29 января 2018, 17:29 [ «Аргументы Недели» ]
Метель и сильный ветер ожидаются в Подмосковье во вторник, тридцатого января, пишет издание mosregtoday.ruсо ссылкой на пресс-службу регионального отделения МЧС России.
По информации ведомства, в регионе прогнозируется сильный снег и метель, ветер с юга и с юго-востока будет дуть со скоростью до двенадцати-семнадцати метров в секунду.
Автовладельцам рекомендуется отказаться от пользования личным транспортом, а пассажирам – обходить деревья и неустойчивые конструкции.
Более 500 единиц спецтехники вышли в понедельник расчищать и обрабатывать реагентами дороги Московской области, сообщает mosregtoday.ru . Работы ведутся в штатном режиме. Сегодня в регионе ожидается от двух до пяти миллиметров снега, столбики термометров будут между минус пятью градусами и нулем.