Леонид Тягачев: Россия должна выстраивать новую модель подготовки олимпийцев

Последние события, которые касаются российского спорта и Олимпиады, волнуют и беспокоят даже тех, кто раньше практически не интересовались спортом. Многих спортсменов отстранили от Олимпийских игр в Южной Корее, поэтому стоит вопрос решения с организацией российской олимпийской подготовки. Об этих и многих другие проблемах рассказал член Комитета Совета Федерации по международным делам, почетный президент ОКР Леонид Тягачев на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».

В России нет незаинтересованных людей, когда до Олимпиады уже остаются считанные дни, все с нетерпением наблюдают за решениями Международного олимпийского комитета, за действиями нашего правительства и реакцией российской сборной, на которую обрушился шквал, как поддержки, так и критики со стороны общественности, представителей власти и СМИ.

За этими событиями скрываются главные фигуры, которые должны быть в спорте: спортсмен и тренер. И больше ничего. Все то, что уже происходит вокруг: обсуждения, домыслы, политика – должно быть вне этого, считает Тягачев. Но сейчас другая обстановка и результаты не в пользу наших спортсменов, при этом многие из них растеряны или не понимают что делать дальше. Великолепных, именитых спортсменов исключают, стараясь максимально снизить количество призеров Олимпиад, чтобы доказать непригодность нашей сборной.

Чтобы мы не делали – не идут дела, сетует Леонид Васильевич. Однако не стоит останавливаться – это недопустимо. Работа должна продолжаться. При этом работа огромная и не только на уровне Олимпиады и сборной. Все начинается с самого низа: детские команды, спортивные учреждения, квалифицированные и опытные тренера, многочисленные спортивные мероприятия. И это лишь начало огромного списка проблем, которые необходимо решать на всех уровнях власти и госструктур в ближайшее время.

Сейчас стало модно говорить, какие спортсмены хорошие или плохие, чиновники неожиданно стали специалистами в самых разных видах спорта, и люди, которые раньше сидели сложа руки и ничего не делали во весь голос начали заявлять, что необходимо делать спортсменам в сложившийся ситуации. Это неправильно во многих смыслах, некомпетентные люди не должны решать что-либо. К сожалению, происходит все совсем по другому.

Все начинается с денег. При этом, о каких будущих спортсменах можно говорить, когда тренера получают всего по 15-20 тыс.рублей, а приглашенные зарубежные по своим контрактам более 10 000 евро, сетует Тягачев. По понятным причинам, многие опытные и хорошие тренеры уезжают за границу, где либо пытаются хоть как-то устроится в спортивную сферу, либо просто становятся таксистами, разнорабочими и о дальнейшей карьере в спорте не может быть и речи. И это все происходит из-за огромного разочарования, которое настигает наших тренеров, когда они сталкиваются с несокрушимой стеной современной российской бюрократической системы.

«Как можно выражаться мягко, когда руководители спорта, известные люди получают государственные награды от президента, а затем спокойно уезжают жить за границу? Таким людям невозможно доверять, и лучше бы их расстреляли», – возмутился Леонид Тягачев.

Сенатор считает, что если есть хорошие тренеры – есть прогресс, если есть прогресс - есть достижения и общее признание. Но нам нужно не только признание. Сейчас настал тот период, когда люди должны изменять свою психологию и отношение ко многим вещам, перестроиться и начать делать новую систему, при этом начинать надо лишь с себя, подавая пример другим. Деньги – не главное, они лишь портят связи и отношения. Поэтому не стоит опрометчиво запоминать слова песни «Варшавянки» и идти с боем, пока не победим. Надо поддержать тех, кто нуждается и поддержать тех, кто тренируется и готов ехать на Олимпийские игры. ВАДА и МОК не смогут уничтожить российское олимпийское движение, которое лишь начинает поднимать голову и гордо смотреть вперед.

Стоит отметить, что России разрешили участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 в Южной Корее под нейтральным флагом и лишь ограниченному числу спортсменов. При этом, если российские спортсмены будут «хорошо себя вести», то им в день закрытия разрешат одеться в свою российскую трехцветную форму.