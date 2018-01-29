Социальные проекты РМК в Карабаше признаны лучшими на Урале и в Сибири

Русская медная компания может не без оснований гордиться своими социальным проектами, которые уже начали реализовываться в Карабашском городском округе. За успехи ей была вручена почетная премия «Итоги года 2017: Урал и Сибирь» в номинации «Социальный проект года».

Напомним, что РМК всегда заботится о развитии территорий своего присутствия. В Карабаше работает ее предприятие ЗАО «Карабашмедь». В прошлом году руководство компании вместе с местными и региональными властями подписали соглашение, согласно которому до 2021 года здесь будет отремонтирована сфера ЖКХ, построены новые дома, дороги и произведен ремонт старых, а также благоустроена набережная и площадь. На эти цели предусмотрено порядка трех миллиардов рублей.

Работа уже началась – в Карабаше стартовало строительство ТРК, а также был сдан спорткомплекс «Металлург». Отметим, что данная премия вручается при поддержке полпреда президента на Урале, а в этой номинации выбирается лучший социально ориентированный проект или самая эффективная социальная работа в 2017 году на территории Урала и Сибири.