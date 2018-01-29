Башкирия - первая по безработице в ПФО

По данным Роструда за первые 11 месяцев 2017 года Башкирия вышла на первое место в ПФО по уровню безработицы. Что же происходит в республике с работой?



На самом деле рабочих рук не хватает, например, доярок. Уже три хозяйства в Тумазинском районе отказались от производства молока - сельчанки отказываются работать за 16-20 тысяч в месяц и 10т. дешёвого зерна. Наблюдается дефицит каменщиков, бетонщиков, плотников... При этом значительная часть населения - работающие вахотовым методом на Севере.



Подробности в материале О.Ветровой и Э.Мусина на портале "Уфа.Ру"