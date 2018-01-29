Дворкович сообщил о готовом соглашении по авиабезопасности между РФ и Египтом

Вице-премьер Аркадий Дворкович заявил о том, что соглашение по авиабезопасности между Россией и Египтом подготовлено и направлено на подписание египетским властям.

По мнению Дворковича, Каир готов подписать соглашение, - сообщает kp.ru. "Мы изначально говорили, что должно быть соглашение, которое касается вопросов безопасности. Оно было подготовлено", - заявил вице-премьер.

В начале 2018 года, 4 января, президент РФ Владимир Путин подписал указ, который исключил Каир из числа городов, с которыми закрыто воздушное транспортное сообщение.

Авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в ноябре 2015 года после того, как над Синайским полуостровом разбился российский самолет, возвращавшийся из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В результате теракта погибли 224 человек.

Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок из Москвы в Каир после многочисленных проверок египетских аэропортов на безопасность. Первые регулярные полеты из Москвы в Каир могут начаться во второй половине февраля. Возобновление чартеров, возможно, только начнется обсуждаться будущей весной.