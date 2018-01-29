Жителей и гостей Москвы просят пересесть на общественный транспорт

В понедельник, 29 января, москвичам и гостям города рекомендуют пересесть на общественный транспорт. На дорогах в связи с неблагоприятными погодными условиями возникли заторы и пробки до восьми баллов.

Подчеркивается, что самые низкие скорости движения транспорта замечены на Ленинградском и Ярославском шоссе. Кроме того, трудности наблюдаются на внутренней стороне Московской кольцевой автодороги от Бесединского шоссе до Профсоюзной улицы, а также на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Щелковского шоссе. Заторы также зафиксированы от Дмитровского до Волоколамского шоссе, передает РИА "Новости".

Кроме того, по направлению в центр есть пробки на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на Каширском шоссе.