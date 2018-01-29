На Урале добыли гигантский и очень дорогой изумруд

На Малышевском руднике, расположенном на Урале, был найден уникальный кристалл. Согласно последней информации специалистов, речь идет о гигантском изумруде, обнаруженном в очистном забое шахты.

В департаменте информполитики губернатора Свердловской области отметили, что светло-зеленый камень весит 1,6 килограмма. Его заметили бригадир и заместитель главного геолога, благодаря которым кристалл был оперативно поднят на поверхность. Как уточняет РИА "Новости", внимательные работники уже получили премию.

В Гохране России сообщили, что изумруд можно отнести ко второму сорту по качеству и ко второй категории по цвету. Стоимость минерала, вероятно, достигает 4 миллионов рублей.