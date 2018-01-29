Россияне, вступившие в однополый брак, уже два дня не выходят из квартиры

Вот уже в течение нескольких дней двое мужчин-граждан России, брак которых бил признан недействительным, не выходят из квартиры. Россияне категорически не желают разговаривать с сотрудниками полиции.

Согласно последней информации, у входа в дом, где проживают мужчины, буквально дежурят сотрудники правоохранительных органов, которые периодически стучат в дверь, уточняет портал URA.RU.

Кроме того, полицейские применяют и другие способы воздействия на людей, чтобы изъять их паспорта с штампом о браке. В частности, однажды им выключили электричество и интернет, передает Lenta.ru, ссылаясь на осведомленного друга пары. Пока эти данные в полиции не подтвердили.

Напомним, что мужчины поженились в Копенгагене и не желают считать свои удостоверения личности с пометками о вступлении в брак недействительными.