Что нужно знать родителям, чтобы ребенок не попал в беду

Что нужно знать родителям, чтобы ребенок-подросток не попал в неприятную историю или в беду. В Москве глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным проверить распространенную в СМИ информацию об изнасиловании в Москве 13-летней девочки. Заявление в следственные органы подала мать школьницы. Глава СКР поручил проверить информацию об изнасиловании 13-летней девочки

Девочка на "вписке" вступила в половую связь сразу с пятью мальчиками. Кто-то из них снял видео и выложил в соцсеть. Школьницу начали травить в школе. Тогда ее мать обратилась в полицию. По некоторым данным, мальчикам еще нет 14 лет. Оказывается, девочка часто бывает предоставлена сама себе, употребляет алкоголь и уже не раз бывала на вписках.

Подростки стали устраивать "вписки" сравнительно недавно. Хотя понятие "вписка" появилось давно. Оно означало "возможность переночевать в чужом городе у незнакомых людей", вписаться в дом или квартиру на одну ночь.

Теперь родители должны насторожиться, если услышат в разговоре подростков это слово. "Вписка - вечеринка, устраиваемая абсолютно незнакомыми людьми, найденными чаще всего по группам ВКонтакте. В одиночку ехать на такое не рекомендуется". Точнее, пьянка на квартире или даче, где нет взрослых. Школьники и студенты ездят на свободную квартиру к незнакомым людям, - сообщает на сайте mosday.ru. Во многих городах появились свои интернет-группы: "Вписки - Москва", "Вписки - Екатеринбург". О результатах такие подростоковых мероприятиях в последнее время часто пишут СМИ.

Родителям необходимо контролировать своих несовершеннолетних детей, в том числе, с кем они общаются в соцсетях.