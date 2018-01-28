Ученые назвали специю, способную предотвратить старческое слабоумие

Ученые выявили в составе куркумы вещество, способное защитить человека от развития старческого слабоумия. Американские исследователи обратили внимание на жителей Индии, у которых болезнь Альцгеймера медики диагностируют крайне редко. Как известно, жители этой страны потребляют много разных специй, в том числе куркуму, содержащую куркумин.

В исследовании приняли участие 40 человек в возрасте от 50 до 90 лет с жалобами на начинающиеся проблемы с памятью. Добровольцев поделили на две группы. Одним два раза в день давали по 90 мг куркумина, другим - плацебо. Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Geriatric Psychiatry.

У участников исследования, принимавших куркумин, память улучшилась почти на 30 процентов. Перед началом эксперимента испытуемые прошли не только тестирование памяти, но и позитронно-эмиссионную томографию для определения в мозге характерных признаков болезни Альцгеймера - амилоидных бляшек и скоплений тау-белка.

Через полтора года исследователи повторили обследование испытуемых. У людей не только улучшилась память, но и стало значительно меньше бляшек. Ученые заключили, что регулярное потребление куркумина способно предотвратить ухудшение памяти. Теперь планируется провести более масштабное исследование.