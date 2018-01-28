Видео обучения педиатра, как успокоить младенца за 5 секунд , стало хитом

Американский педиатр Роберт Гамильтон, работающий с новорожденными детьми 30 лет, разработал методику для родителей: как быстро успокоить плачущего младенца. Бывает, дети плачут, а мамы и папы не знают, что делать с маленьким человечком, особенно, когда он еще не научился держать головку.

Детский врач предлагает взять ручки малыша и скрестить их крест-накрест. По рекомендации Гамильтона, грудничка нужно придерживать за ручки левой рукой, а правой рукой взять младенца под попку. Малыша можно покачать, немного потрясти. Ребенок должен находиться под углом 45 градусов, чтобы его головка не "падала".

Видеозапись обучения педиатра молодых родителей набирает сотни тысяч просмотров в сетях, а родители делятся своим опытом.