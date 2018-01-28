Ученые назвали фактор, сигнализирующий о развитии рака

Датские ученые назвали фактор, который может сигнализировать о развитии у человека рака. Исследователи из Копенгагенского университета предположили, что развитие злокачественных новообразований связано с присутствием в тканях толстой кишки фермента GalNAc-T6. Ученые назвали пять продуктов для снижения риска развития рака

Ученые выявили, что фермент GalNAc-T6 способствует запуску процесса превращения здоровых клеток организма в раковые путем присоединения молекул сахара к определенным белкам. Клетки с гликозилированными белками, к которым присоединись остатки сахара, начинают развиваться как раковые.

Исследователи обнаружили, что GalNAc-T6 в большом количестве содержится в клетках раковой опухоли. В здоровых тканях его нет. Один из авторов работы Ганс Вандалл рассказал, что когда в ходе эксперимента удаляли GalNAc-T6, то формации тканей изменяются и становятся похожими на углубления эпителия слизистой, которые можно обнаружить в здоровой толстой кишке, - сообщает РИА Новости.

Ученые намерены выяснить, как присоединение молекул сахара к определенным белкам способствует развитию онкологии. Медики хотят добиться эффективных способов диагностирования и лечения онкологических заболеваний.

Результаты исследования опубликованы журналом Journal of Biological Chemistry.