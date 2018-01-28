Синоптики дали прогноз погоды в Москве на февраль

Синоптики дали прогноз погоды в Москве и столичном регионе на февраль. Последний месяц зимы рекордов не устроит. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что температура воздуха в феврале в столице и Подмосковье будет выше нормы. В Москве на следующей неделе ожидается оттепель

По данным синоптиков, норма для февраля в московском регионе - это ночные температуры минус 6-11 градусов, а дневные - минус 1-6 градусов, сообщает "Российская газета".

Как уточнила Людмила Паршина, обычно самые сильные морозы в Москве бывают в январе. Но в этом году погода отличилась: днем 5 января на термометрах было плюс 4 градуса, а 7 января - плюс 3,5 градуса.

Синоптики прогнозируют, что к понедельнику, 29 января, в Москве выпадет почти четверть месячной нормы осадков. С начала января в Москве выпало 39 мм осадков или 93% месячной нормы.