Российский лыжник скоропостижно умер на марафоне в США

Российский лыжник Андрей Шамшурин скоропостижно умер на марафоне в Соединенных Штатах. Соревнования проходили 26 января в американском штате Миннесота. Россиянин Андрей Шамшурин участвовал в марафонской гонке на чемпионате мира среди ветеранов.

Лыжник бежал на дистанции 40 километров. По словам очевидцев, за несколько минут до финиша россиянин упал на дистанции и скончался. Причина смерти Андрея Шамшурина пока не установлена. Тело Шамшурина доставят на родину, сообщает "Лыжный спорт".

Россиянин скончался в последний день Чемпионата мира среди ветеранов по лыжным гонкам Masters World Cup 2018, который стартовал в США 19 января. В лыжных гонках принимали участие мужчины и женщины старше 30 лет любого спортивного разряда.