Во время пожара в автосалоне в Петербурге пострадал раритетный Cadillac

В Санкт-Петербурге произоешл пожар в автосалоне. В результате пострадали десятки автомобилей, в том числе - раритетный Cadillac 1956 года. Возгорание произошла в ангаре площадью 10 на 100 метров в Красногвардейском районе Петербурга.

Сразу на борьбу с ЧС направили восемь пожарных расчетов и 36 человек личного состава. Спустя 10 минут пожару присвоили повышенный ранг сложности №2. По данным МЧС, на группировку усилили, на место происшествия направили еще пожарные машины. Огонь быстро распространялся по автосалону. Способствовали тому лаки, краски и прочие горючие жидкости. В скором времени он охватил пятьсот квадратных метров. На тушение пожара у огнеборцев ушло больше двух часов. Люди, с счастью, не пострадали. Повреждены огнем 16 автомобилей.

Самый интересный «экземляр», пострадавший от пожара – Cadillac. Чехол на раритетном красавце расплавился, с багажника облезла краска, лопнуло заднее стекло. Стоимость автомобиля могла бы достигать нескольких миллионов рублей. Но состояние машины и до встречи с огнем было плохим.

В целом ущерб от пожара получился многомиллионный. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют специалисты.