Финал международного конкурса красоты "Мисс туризм мира" состоялся накануне вечером в малазийском Куала-Лумпуре. Россию на всемирном конкурсе представляла 19-летняя пермячка Дарья Хохлова.

Дарья Хохлова вошла в топ-15 самых красивых девушек на международном конкурсе. Она также получила титул "Мисс бикини мира". Он стал дополнением к уже имеющемуся званию "Юная краса России", заслуженном в 2016 году, а также "Мисс Жемчужина России", выигранному годом позже.

Сейчас "Мисс бикини Мира" отдыхает после масштабного мероприятия, в ближайшее время она вернется на Родину. Интересно, что решение о её участии в конкурсе приняли лишь за четыре дня до финала.

Публикация от hohlovadasha (@hohlovadasha)Янв 27, 2018 at 8:49 PST

Публикация от hohlovadasha (@hohlovadasha)Янв 25, 2018 at 10:20 PST