Мужчины старше 50 нуждаются в браке больше, чем женщины

В последнее время многие женщины старше 50 лет отказываются от брака. Кто-то верит, что встретит жениха получше, а некоторым гораздо комфортнее в одиночестве или в свободных отношениях. А еще совсем недавно считалось, что чем старше дама, тем сильнее ее желание отправиться в ЗАГС.

Мнение о том, что после 50 у женщины практически нет возможности удачно выйти замуж, а мужчина и в 60-65 лет может еще спокойно выбирать невест, сегодня становится все менее актуальным. Сейчас все наоборот. Чаще всего ситуация складывается так: дети от предыдущего брака выросли, женщина в этом возрасте уже многого достигла, благодаря современным технологиям красоты можно выглядеть как в 30. А вот мужчина уже начинает стареть и у него появляется страх остаться одиноким. В большинстве случаев брак после 50 нужен скорее представителям сильного пола, им хочется получить гарантию, что о них будут заботиться.

Здесь стоит отметить, что за последние годы значительно выросла продолжительность жизни. У обоих полов. Планка будет увеличиваться и дальше. При этом женщины среднего и пожилого возраста более выносливы, чем мужчины – и физически, и морально. Этим и объясняется новая тенденция отношения к браку.