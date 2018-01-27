Стали известны дата и место прощания с журналистом Борисом Тумановым

Прощание с журналистом-международником Борисом Тумановым пройдет в Москве ​в понедельник, 29 января. Об этом сын Туманова Григорий сообщил сегодня на своей странице в Facebook. Умер секретарь Союза журналистов России

"Объявление для тех, кто спрашивал: прощание с папой состоится в понедельник, в 10.30 в морге по адресу Бакинская, 26", — написал Григорий.

Борис Туманов, известный в стране журналист-международник, работавший в ТАСС и "Известиях", освещавший события в Африке, скончался в Москве. Ему было 79 лет. Он умер от остановки сердца.

"...79 лет это очень круто. Ты прожил невероятную жизнь, мне жаль, что я с тобой о ней так и не наговорился, да и это было бы невозможно, слишком уж ты любил приключения", - отметил сын покойного.