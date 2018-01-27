Хакамада рассказала, что ее больше всего раздражает в мужчинах
27 января 2018, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Политик, писатель и общественный деятель Ирина Хакамада прокомментировала результаты исследования, согласно которому выяснилось, что жительниц России больше всего в мужчинах раздражает недоверие и тотальный контроль.
С таким мнением Хакамада не согласна. Ее больше всего раздражает неспособность современных мужчин нести ответственность и неуверенность в собственных силах. По мнению Ирины Хакаманды, сейчас представители сильной половины человечества боятся совершить поступок, рисковать, влюбляться и вообще опасаются всего на свете. Мужчины-бизнесмены, по ее мнению, боятся менять что-то в своем деле, даже оказавшись в яме.
По ее словам, мужчины заняты тем, что показывают, что они "крутые", хотя в это же время "сидят у себя дома и мучаются".