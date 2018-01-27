Что думает Хакамада по поводу флешмоба в поддержку ульяновских курсантов

Российский публицист Ирина Хакамада прокомментировала данные опроса ВЦИОМ, в котором почти половина граждан России выразили мнение, что видео ульяновских курсантов - всего лишь безобидная пародия.

Хакамада назвала это проявлением солидарности между свободными людьми, которое ей очень нравится. Каждый имеет право ""стебаться" над тем, что происходит вокруг, в виде гротескного танца". Об этом Ирина заявила НСН.

Как сообщалось ранее, курсанты из Калининграда сняли вторую часть видео под песню Satisfaction в общежитии в поддержку своих коллег из Ульяновска.

Ульяновские курсанты дали начало флешмобу, в котором участвуют студенты других заведений, а также даже пенсионерки и коты. Все они танцуют под Satisfaction.