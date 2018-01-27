СМИ: в ресторане музыканта A’Studio обнаружили казино

Подпольное казино обнаружено в помещении ресторана в центре Москвы. Были обнаружены игорный стол, принадлежности для карточной игры, машинка для перемешивания карт, фишки и игральные карты.

Обыски в ресторане Emporio Cafe на Тверской прошли еще 25 января. На сайте ресторана указано, что создателем кафе является Байгали Серебаев - основатель группы A’Studio, сообщает РЕН-ТВ.

В ресторане сообщили, что гости просто играли в карты, и что никакого казино в здании нет. Представитель группы A'Studio Виктория Нуриева сообщила, что Байгали Серебаев не имеет отношения к этому ресторану.

Как на самом деле - не знаем, но если внимательно читать, что написано на сайте, музыкант является создателем музыкального проекта Emporio Music Fest, "который демонстрирует музыку будущего и открывает новые таланты, где всегда можно увидеть много звезд Российской эстрады".