Умер секретарь Союза журналистов России

Секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы Борис Резник скоропостижно скончался в субботу в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Союза.

Причина его смерти пока неизвестна. "Ушёл из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики", - отмечают коллеги.

Борис Львович Резник родился 12 февраля 1940 года в Ржеве Калининской области (ныне - Тверская область). Он работал в "Вечерней Москве", "Московском комсомольце" и "Известиях", также писал для журнала "Огонек".