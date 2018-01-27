Умер секретарь Союза журналистов России
27 января 2018, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]
Секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной думы Борис Резник скоропостижно скончался в субботу в возрасте 77 лет. Об этом сообщается на сайте Союза.
Причина его смерти пока неизвестна. "Ушёл из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики", - отмечают коллеги.
Борис Львович Резник родился 12 февраля 1940 года в Ржеве Калининской области (ныне - Тверская область). Он работал в "Вечерней Москве", "Московском комсомольце" и "Известиях", также писал для журнала "Огонек".