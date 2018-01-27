Курсанты сняли вторую часть клипа в трусах и с девушками

Курсанты из Калининграда сняли вторую часть видео под песню Satisfaction. Для очередных съемок они вышли на улицу в одних трусах и фуражках вместе с девушками в лёгкой одежде.

В первой части записи курсанты засняли танцы под хит Бенни Бенасси, в котором они танцуют в коридорах в общежитии в поддержку своих коллег из Ульяновска. Вторая часть клипа снята на парковке возле Областного центра культуры молодёжи.

Ульяновские курсанты дали начало флешмобу, в котором приняли участие студенты других заведений, а также многие другие, в том числе и пенсионерки, коты. Все они танцуют под Satisfaction.