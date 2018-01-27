Семь часов пенсионерку с сердечным приступом возили из больницы в больницу

Пенсионерку из Рязани с сердечным приступом отказывались принимать в больницах города. 7 часов шестидесятилетнюю больную женщину в карете «Скорой помощи» возили от одного медицинского учреждения к другому и везде ей отказывали в госпитализации. Причина, которую озвучили медики, – отсутствие необходимого оборудования в больницах.

В итоге ее приняли врачи областной клинической больницы, но было уже поздно. Пациентка прожила еще три дня, а затем скончалась. По данному факту следственный комитет РФ проводит проверку, и если будет доказано, что женщине могли помочь, но не сделали это на медицинский персонал больниц будет возбуждено уголовное дело.