В субботу, 27 января, появилось видео с рыболовецкого судна "Восток", которое перестало выходить на связь 25 января. Видео было отправлено на сушу до трагедии. Об обращении одного из членов экипажа рассказали в администрации Приморского края. Судя по видеозаписи, судно обледенело, вся палуба находится под толстым слоем льда.

Охрипшим голосом мужчина говорит: "Вот так и идем в Зарубино. Я поднялся на мостик, потому что там заливает. Сейчас будем как-то прорываться. Я живу вон там, внизу, где лед. Все, давайте, всем привет большой. Как-нибудь прорвемся".

Сегодня экипаж самолета МЧС России Бе-200 в ходе авиационной разведки обнаружил и поднял плот с пропавшего судна "Восток". Сейчас продолжаются работы по подъёму второго спасательного плота.

По данным МЧС, к поисковым работам судна привлечены 108 человек и восемь единиц техники, обследовано судами и авиацией почти 11 тысяч квадратных километров территории.

В Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю организована работа "горячей линии" по ходу спасательной операции в Японском море. Номер телефона: 8 (423) 239-99-99.

Аварийный радиоприбор сработал утром в четверг, 25 января, на рыболовецком судне "Восток"». Судно принадлежит ООО "ДВ Флот" города Невельск (Сахалин). На судне находится 21 человек.