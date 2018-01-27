Ученые нашли новые доказательства вреда курения

Британские ученые нашли новые доказательства опасности для здоровья курения, отметив, что даже одна выкуренная в день сигарета грозит сердечно-сосудистой системе человека.

Ученые из Университетского колледжа Лондона изучили 141 исследование и выяснили, что риск болезни сердца и инсульта оказался значительно серьезнее, чем считалось ранее.

По прошлым расчетам ученых, если в пачке 20 сигарет, то вероятность развития заболевания сердечно-сосудистой системы у курильщика, выкуривающего одну сигарету в день, будет составлять 5% от риска человека, который за день выкуривает всю пачку. Но этот расчет не подтвердился,- - сообщает meddaily.

Согласно данным нового исследования, у курильщиков-мужчин, выкуривающих одну сигарету в день, вероятность болезни сердца составляла 46% от риска заядлых курильщиков, а инсульта - 41%. У женщин риск возрастал на треть.