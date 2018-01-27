Необычную сделку мошенники предложили руководству несколько торговых центров в Петербурге. Они потребовали миллион рублей за «спокойную жизнь».

На электронную почту четырех крупных торговых центров северной столицы пришли сообщения. Каждой компании злоумышленники предложили спокойную жизнь без сообщений о минировании в обмен на один миллион рублей. Деньги необходимо перечислить до 2 февраля 2018 года.

«Перечислите миллион рублей на указанные реквизиты, в противном случае в следующие выходные неизвестные позвонят в полицию и сообщат о бомбе, заложенной в ваш ТЦ», — цитируют письма мошенников представители правоохранительных органов.

Руководители торговых комплексов сообщили в полицию об угрозах, однако задержать горе-коммерсантов пока не удалось, пишет "Пятый канал".