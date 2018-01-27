Священнослужитель спас бездомного мужчину, а сам погиб под колесами электрички

В Москве в субботу, 27 января, пройдет церемония отпевания священнослужителя Георгия Великанова, который погиб на железнодорожной станции "Красногорская", спасая бездомного мужчину из-под колес электрички. Трагедия произошла 25 января.

В тот день алтарник Григорий Великанов находился на платформе "Красногорская" и увидел, как мужчина упал на рельсы прямо перед надвигавшимся поездом. Алтарнику удалось вытащить бездомного на платформу, но сам он спастись не успел.

Отпевание церковнослужителя, по неофициальным данным, пройдет в храме Всемилостивого Спаса в Митино.

Георгию Великанову было 35 лет. Он был первым пресс-секретарем православной службы "Милосердие" собирался стать священником. Представители организации охарактеризовали его как глубокого, светлого и доброго человека. Все знакомые Георгия говорят, что он ко всем без исключения относился с добротой и любовью.

"После крестин дочки моих друзей мне очень захотелось продолжить общаться с ним, мы добавились на фейсбуке и даже все вместе (с крестницей и ее родителями) ездили к нему в храм, пили чай, болтали, потом поднимались на колокольню — показать малышке церковь сверху, откуда ее обычно не видно. Георгий был действительно не такой, как все, — будто и правда святой. Светлый — это точно", "Страшное горе. Не вместить никак. Мне было очень важно даже просто знать, что Гоша есть в этом мире, такой прекрасный и непостижимо светлый. Остается только плакать", - пишут на его странице в соцсети.