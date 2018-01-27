Названы 10 регионов, в которых пройдет пробная перепись населения

Стали известны регионы, в которых в октябре 2018 года будет проводиться пробная перепись населения. Российское правительство определило 10 территорий.

10 территорий, на которых будет проводиться пробная перепись населения: Эльбрусский район Кабардино-Балкарской Республики, муниципальный район "Хангаласский улус" Республики Саха (Якутия), Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге

Проведение пробной переписи населения планируется с 1 по 31 октября текущего года. Пробная перепись охватит около 550 тысяч человек.

Документ, подписанный премьер-министром России Дмитрием Медведевым опубликован сегодня на сайте кабмина. Пробная перепись необходима для отработки организационных и технологических вопросов. Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.