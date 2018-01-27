Россиянин четыре года не знал о собственных похоронах

Россиянин, живущий в США, случайно выяснил, что на родине его похоронили уже четыре года назад. Фиктивные документы о смерти подделал его отец, чтобы завладеть имуществом сына

О своих похоронах россиянин узнал, когда решил сделать документы о российском гражданстве своему сыну. Он пришел в консульский отдел РФ в Нью-Йорке и тут выяснилось, что четыре года назад его отец, живущий в России, обратился в полицию с заявлением о пропаже сына. А через некоторое время родитель «опознал» в найденном теле неизвестного мужчины своего сына и организовал похороны.

Как объяснили следователи, причиной для похорон собственного сына стало желание пенсионера забрать квартиру, в которой был прописан его старший сын, живущий в Штатах. Горе-папаша посчитал, что старшему жилье в России уже не нужно, а младшему оно как раз понадобится. Удивительно, но как сообщает РЕН-ТВ, за прошедшие четыре года, старший сын несколько раз приезжал домой из Америки, общался с родственниками и даже не знал о собственных похоронах.

Сейчас в отношении отца, «похоронившего» своего живого сына, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.