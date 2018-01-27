Паспорта зарегистрировавших брак в Москве мужчин признаны недействительны

Паспорта двух мужчин со штампом о браке, официально зарегистрировавших отношения в Москве, признаны недействительными. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По словам Волк, паспорта зарегистрировавших однополый брак мужчин включены в федеральную базу данных недействительных паспортов.

Мужчины - россияне заключили брак 4 января в Копенгагене. Согласно административному регламенту МВД, касающемуся выдачи и замены паспорта гражданина Российской Федерации, полицейские могут проставлять штамп регистрации брака при

предъявлении россиянами соответствующего свидетельства, выданного уполномоченным органом иностранного государства. Один из супругов говорит, что пока никаких документов о недействительном паспорте он не получал.

Сотрудницу МФЦ, зарегистрировавшую в Москве брак двух мужчин, и ее непосредственного начальника уволят из органов. По словам сотрудников правоохранительных органов, работница отделения ведомства в МФЦ допустила ошибку, поставив штампы в паспорта Евгения Войцеховского и Павла Стоцко.