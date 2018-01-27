Клещи опасны не меньше, чем Эбола или бубонная чума, считают ученые

Изменения климата на планете меняют и всю экологическую систему. Некоторые виды животных и растений теряю свой ареол обитания и вымирают, а некоторые – наоборот активно распространяются., угрожая здоровью и жизни человека.

Настоящей чумой XXI века становятся клещи, которые являются переносчиками многих смертельных вирусов и инфекций. При этом число опасных заболеваний, распространяемых этими членистоногими, растет с катастрофической скоростью. Ученые уже бьют тревогу, поскольку опасные насекомые все ближе подбираются к человеку, сегодня их уже можно встретить в регионах, где раньше и не замечали. Именно клещи, как пишет The Guardian, несут угрозу эпидемий, так как распространены на каждом континенте, включая Антарктиду.

Самой страшной болезнью, переносчиком которой являются клещи, ученые называют геморрагическую лихорадку Крым-Конго, так как уровень смертности среди инфицированных людей достигает 40%, а лекарства от болезни до сих пор не существует, пишет "Взгляд".