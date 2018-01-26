Нейросеть определила язык, на котором написана таинственная книги Войнича

Таинственная рукопись Войнича написана на иврите. Чтобы определить неизвестный язык манускрипта канадским ученым пришлось задействовать нейросеть - сложнейшую компьютерную программу машинного обучения.

Данный фолиант являет собой 240-страничную средневековую книгу. Как написано в Википедии, это иллюстрированный кодекс, написанный, ннеизвестным автором на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. В книге собраны и безымянные растения, и ритуалы неизученного значения. По результатам радиоуглеродного анализа, материал страниц книги относится к началу 15-го века.

С одной стороны этот фолиант, пожалуй, самый таинственный предмет криптологии, с другой - многие специалисты считают данную рукопись мистификацией. Книга носит имя антиквара Вильфреда Войнича, который приобрёл её в 1912 году.



Канадские ученые утверждают, чт о на данный момент можно говорить о переводе только первого предложения таинственной книги.