Тридцать три подмосковных спортсмена поедут на ОИ-2018

Тридцать три спортсмена из Подмосковья поедут на ХХIII Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчане, сообщает сайт mosregtoday.ru со ссылкой на пресс-службу областного Минспорта.

Напомним, что Олимпийские игры будут проходить в южнокорейском городе Пхёнчхане с 9 по 25 февраля 2018 года.

15 зимних спортивных дисциплин, составляющих собой 7 зимних видов спорта, вошли в программу олимпийских игр: 3 коньковые дисциплины (фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек), 6 лыжных дисциплин (горнолыжный спорт, лыжный спорт, фристайл, лыжное двоеборье, прыжки с трамплина и сноуборд), 2 бобслейных вида спорта: бобслей и скелетон, и 4 других вида спорта: биатлон, кёрлинг, хоккей, и санный спорт.

В программу Олимпиады-2018 МОК включил шесть новых дисциплин, а именно биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конькобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в керлинге и командные соревнования в горнолыжном спорте.

Всего от России поедут 169 атлетов, которые поборются за победу в 15 олимпийских дисциплинах. Они будут выступать на индивидуальной основе под нейтральным (олимпийским) флагом. Среди представителей Подмосковья - известные всему миру спортсмены: сноубордисты Виктор Вайлд, Алена Заварзина, Екатерина Тудегешева, саночники Семен Павличенко и Роман Репилов, фристайлисты Илья и Максим Буровы, скелетонист Никита Трегубов, конькобежка Наталья Воронина.

Также олимпийскую команду пополнили сразу десять хоккеисток подмосковного ХК «Торнадо»: вратарь Надежда Александрова; защитники Мария Баталова, Ангелина Гончаренко, Нина Пирогова и Светлана Ткачева; нападающие Елена Дергачева, Алена Старовойтова, Анна Шохина, Алевтина Штарева и Людмила Белякова.