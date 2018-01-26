Ожирение может провоцировать рак груди и изменять функции головного мозга

Как заявляют специалисты, наличие лишнего веса в человеческом организме оказыват негативное влияние на опорно-двигательный аппарат и обмен веществ. Кроме того, полнота может провоцировать развитие рака груди и приводить к изменениям функционирования головного мозга.

Профессор медицинских наук Эндрю Джесс Данненберг из Корнеллского университета с командой ученых на протяжении 16 лет вели наблюдения за жизнью около 3500 женщин 40-летнего возраста и старше. Около 200 участниц эксперимента страдали раком груди. Это позволило специалистам в области медицины установить, как на развитие данной онкологии влияют лишние килограммы. Как выяснили исследователи, избыточное количество жира провоцирует образование онкологических опухолей и является пищей для активного деления раковых клеток, пишет oane.ws