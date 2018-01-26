НЛО добралось до подмосковной Ивантеевки

Жители подмосковной Ивантеевки наблюдали в небе НЛО. Объект удалось снять на видео и показать уфологам. Неопознаннай летающий объект удалось снять автомобилистам, проезжающим по городской улице Кирова.

На улице был сильный снегопад, а объект летел в сторону Ярославского шосе. «Сын заметил непонятный объект, летящий без шума и звуков. Объект даже не светился», – рассказал журналистам автор видео Николай Антипас. Запись очевидцы опубликовали в сети, ее посмотрели уфологи и вынесли свой вердикт. Над Ивантеевкой действительно был зафиксирован объект неизвестного происхождения, вот только скорее всего, вовсе не космический корабль, пишет "Подмосковье сегодня".

«Объект условно можно отнести к НЛО, что в полной мере соответствует расшифровке понятия "неопознанный летающий объект". Траектория его движения характерна для аппаратов земного происхождения», – считают эксперты.