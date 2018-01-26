Роскомнадзор предлагает заносить в базу тип мессенджера и никнейм пользователей

Роскомнадзор выдвигает все новые инициативы, которые помогут чиновника отслеживать деятельности граждан во Всемирной паутине. Теперь «бдительное око» предлагает добавить в базы данных об абонентах операторов связи информацию о никнеймах и мессенджерах, которыми они пользуются.

О такой инициативе Олег Иванов - заместитель главы Роскомнадзора сообщил в Совете Федерации. "Мы сейчас занимаемся практической реализацией закона о мессенджерах и здесь, отсутствуют те данные, которые сейчас у операторов появятся. Это данные о никнейме в мессенджере и данные о мессенджере, которым абонент пользуется. Можно просто в эту инициативу записать сразу", - цитирует Иванова ТАСС.

Не понятно, как на практике будет осуществляться данная инициатива, ведь пользователям не возбраняется менять свои ники или создавать новые.