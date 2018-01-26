Ученые нашли окончательный ответ на вопрос, кто же построил египетские пирамиды

Американским ученым из Института исследования Древнего Египта удалось поставит все точки над i в вопросе строительства древнеегипетских пирамид. На примере Великой пирамиды Гизы (пирамида Хеопса) они выяснили, что подобные постройки возводили люди, а не какие-то зеленые человечки – представители внеземных цивилизаций. Доказать это помогли дефекты в сооружении, которые могли допустить только люди.

Работа опубликована в журнале Science Alert. Главным аргументом тех, кто склонялся к инопланетному происхождению пирамид была якобы идеальная геометрия сооружений, которой невозможно было достичь при уровне технологий древних египтян. Чтобы развенчать миф о идеальности архитектуры гробниц, ученые попытались восстановить внешний вид Гизы, каким он был 4,5 тысячи лет назад. Оказалось, что в сооружении имеются дефекты.

Специалисты искали места, где могли находиться стыки блоков известняка. Всего таких точек было 84 — они соответствовали краям облицованной пирамиды. Их перенесли на геометрическую сетку и рассчитали длину каждой стороны сооружения. И оказалось, что восточная сторона была примерно на 14 сантиметров короче западной. Когда пирамиду окончательно достраивали, то облицовывали белым известняком, который использовали и для строительства новых домов для жителей Древнего Египта.

Теперь ученые не сомневаются, что древние египтяне были превосходными строителями и могли построить пирамиды самостоятельно. Однако, как и все люди, они совершали ошибки.