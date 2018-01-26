Познер призвал телеканалы грамотно освещать чрезвычайные происшествия

Замалчивание сообщений о нападении на школы приводит к появлению слухов, поэтому нужно передавать "точнее, объективнее", ответил Владимир Познер на упреки в адрес федеральных каналов о том, что они не освещали ЧП.

При этом он убежден, что очень важно, как показывать такие сюжеты. "Если показывать нападения как детектив или триллер, если получается, что люди, в этом участвовавшие, - крутые, тогда, конечно, такие сюжеты могут вовлечь в подобные истории и других детей", - пояснил Познер в интервью ТАСС. По его мнению, правильно освещать чрезвычайные события - "точно, своевременно и с оценкой, которая вытекает из показа, которая ставит все на свои места".

В январе в России произошла серия нападений школьников на учащихся в школах — в Улан-Удэ, в Перми и в Челябинской области.