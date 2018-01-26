Новый троян тащит деньги и криптовалюту через бухгалтерскую программу «1С»

Обнаружен новый вирус, крадущий деньги и криптовалюту. Особый интерес для него представляют файлы популярного бухгалтерского программного обеспечения. Пока жертвами троянца стали единицы.

Троянец крадет валюту и криптовалюту, подменяя реквизиты в файлах обмена между бухгалтерскими и банковскими системами. Распространение вируса происходит через программы-загрузчики.

В лаборатории Касперского предполагают, что сейчас ведется подготовка к масштабной кампании по хищению денег, поскольку пока программа лишь собирает необходимую информацию.

Эксперты считают, что новый вирус Mezzo может иметь прямую связь с другой похожей вредоносной программой под названием CryptoShuffler.

Большинство случаев заражения Mezzo произошло в России.