Неадекватный строитель в парке Севастополя устроил пьяный дебош

Работник строительной бригады, которая занимается работами по реконструкции парка Победы, в ночь на 24 января устроил пьяную езду на тракторе по территории парка.

Итогом одиночной вечеринки рабочего стал разбитый асфальт и вырванный из земли кипарис, сообщают "Аргументы недели - Крым".

По информации в соцсетях, строитель в невменяемом состоянии ездил на тракторе по пешеходным дорожкам, молотил ковшом по асфальту и выкорчевал огромный кипарис. На следующее утро ремонтники пытались убрать изувеченное дерево, пишут «Примечания».

Представитель ООО «Глассок Крым» Антон ЧЕРНЫЙ сообщил, что если инцидент подтвердится, то виновника ждет жесткое наказание. Также спросят и с охранников, которые халатно отнеслись к своим обязанностям и допустили хулиганскую выходку на территории парка.

Напомним, не так давно работы по реконструкции Парка Победы возобновил новый подрядчик — ООО «Глассок Крым». Предыдущий подрядчик бросил в полуразрушенном состоянии из-за разрыва с ним контракта.