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Как будут сносить здание челябинского аэропорта

26 января 2018, 16:16 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Как будут сносить здание челябинского аэропорта

Старое здание аэропорта в Челябинске будет полностью снесено. Вместо него в процессе модернизации появятся новые терминалы. Об этом рассказал сегодня, 26 января, гендиректор челябинского авиапредприятия Юрий Коньков на встрече в «Большой редакции» с журналистами медиахолдинга «Гранада Пресс».

Юрий Коньков отметил, что здание не имеет культурной ценности и является типовым для многих аэропортов России. Его конструкция не предполагает реконструкции, поэтому его можно только полностью разрушить и построить новый аэропорт.

Изначально старое здание вошло в эскиз, однако результат конструкторам не понравился. Выглядело полученное решение несколько странно. Поэтому строению «грозит» снос. Все работы приурочены к планам по проведению на Южном Урале саммита глав государств ШОС и БРИКС. По срокам выполнения работ специалисты заверили — укладываемся.

- Новое здание аэропорта построят слева от существующего в районе здания прилета внутренних линий, - уточнил Юрий Коньков. - Строение площадью 16300 квадратных метров будет располагаться на трех уровнях.

Он уточнил, что все клиентские зоны будут иметь второй свет. Это будет просторное, комфортное сооружение с четырьмя телетрапами и современными системами. Здесь смогут принимать до 2.5 миллионов пассажиров.

В 2019 году начнется проектирование 2 этапа реконструкции. После запуска нового аэровокзала старое здание снесут, и на его месте возведут вторую очередь строительства площадью 7300 квадратных метров. Как и первый терминал, он будет рассчитан на внутренние авиаперевозки. Именно они составляют до 80 процентов трафика.

Зону международного прилета сделают комфортнее и больше. Также отремонтируют и дорогу, пустят новые маршруты из города в аэропорт и обратно. По заявлению Юрия Конькова, в будущем аэропорт должен превратиться в крупный мультимодальный транспортный комплекс, включающий аэропорт, автовокзал и железнодорожный узел.

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СФ

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