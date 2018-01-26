В Челябинске травит воздух «Челябтехгаз»

Прокуратура Южного Урала во время очередной проверки обнаружила, что ООО «Челябтехгаз» не имеет разрешений на выбросы. Кроме того, не проводилась и инвентаризация всех выбросов в воздух Челябинска.

- Проверка показала, что предприятием не разработан и не согласован с министерством экологии региона проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Прокуратурой района в отношении ООО «Челябтехгаз» возбуждено дело об административном правонарушении, — отметили в надзорном ведомстве Южного Урала. - Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений закона.