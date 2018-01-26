Археологическая находка из израильских пещер ставит под сомнение теорию эволюции

В Израиле во время раскопок была найдена челюсть первобытного человека, жившего приблизительно двести тысяч лет назад. Находка была сделана членами международной группы археологов в пещере Мислия.

Как сообщает ученые Университета Тель-Авива, возраст челюстной кости с зубами был определен в промежутке от 177 до 194 тысяч лет назад. А это значит, что первобытные люди жили за пределами Африки на пятьдесят тысяч лет раньше, чем утверждала современная наука. Как считает Исраэль Гершковиц, профессор кафедры антропологии и анатомии Университета Тель-Авива: «Это полностью меняет наши взгляды на распространение современного человека и историю современной эволюции человека».

Сенсационная находка заставит ученых пересмотреть теорию о ранних миграциях человека, согласно которой,человек современного типа вышел на Ближний Восток из Африки не ранее, чем 90-120 тысяч лет назад.